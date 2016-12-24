Артём Здунов встретился с руководством общественной организации «Офицеры России»

В Доме Республики 20 апреля состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с руководителем общественной организации «Офицеры России» Александром Михайловым и уроженцем Мордовии – полковником воздушно-космических войск России Александром Винокуровым.

«Рад приветствовать вас на мордовской земле, вы приехали к нам с благодатной миссией – передать знамя с ликом святого благоверного князя Дмитрия Донского Краеведческому музею Мордовии и нашим юнармейцам, гардемаринам и поисковикам. Наша общая задача сегодня – научить молодежь быть настоящими патриотами родной страны, рассказать о традициях российского воинства», - подчеркнул Артём Здунов.

Александр Михайлов рассказал о деятельности общественной организации «Офицеры России», которая консолидирует ветеранов, объединяет их потенциал с действующими военнослужащими, чтобы совместно решать важные для государства и общества задачи. Одно из основных направлений – патриотическое воспитание молодого поколения.

«Мы отправили знамена с ликом Дмитрия Донского «за ленточку» вместе с гуманитарной помощью для наших бойцов. Это знамя – своеобразный артефакт, свидетельство того времени. Мы решили отдавать их и в общеобразовательные организации. Для детей это очень важно, это стимулирует патриотические чувства», - подчеркнул он.

Александр Винокуров - уроженец Ромодановского района Мордовии. Он окончил Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина, налетал около 10 тысяч часов, прошел путь от помощника командира корабля до командира авиационного полка, участвовал в боевых действиях в Афганистане.

«Мы своим примером должны показывать, что нужно любить Родину. 20 человек из нашей семьи Винокуровых ушли на фронт в Великую Отечественную войну и только семь из них вернулись домой. Своих сыновей я тоже воспитал так, что интересы Отечества первостепенны – они военные. Сейчас у меня четыре внука. В нашей семье мы не видим для себя другой профессии, кроме той, что связана с защитой Родины», - отметил Заслуженный военный летчик России.

В ходе встречи обсудили направления совместной работы по патриотическому воспитанию молодежи.