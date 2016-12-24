В Перми состоялась торжественная церемония награждения победителей Фестиваля «Театральное Приволжье»

20 апреля 2023 года в Пермском академическом Театре-Театре состоялась торжественная церемония награждения победителей Фестиваля «Театральное Приволжье». В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, участники проекта и их педагоги, театральные и общественные деятели. Трансляцию можно было посмотреть на федеральном портале Культура.рф.

Награждение победителей молодежных и детских коллективов прошло в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее художественное оформление». Также награды получили победители конкурса афиш и плакатов. Призеры отмечены памятными подарками и целевыми грантами на постановку нового спектакля.

С видеоприветствием к участникам и гостям Фестиваля «Театральное Приволжье» обратился полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров: «Лучшие из лучших сегодня собрались в Пермском крае на одном из самых ярких и ожидаемых событий года нашего округа. Фестиваль «Театральное Приволжье» стал культурным брендом. Рад, что театральное сообщество с каждым годом растет: тысячи ребят из всех 14-ти регионов ПФО принимают участие в работе над спектаклями, десятки тысяч становятся зрителями. Влияние театрального искусства на каждого из нас неоценимо – благодаря театру мы во многом изучаем жизнь. В этом году театральной столицей Приволжья стала Пермь, которая отмечает свое 300-летие. Мы впервые собрали всех финалистов, и каждый коллектив сможет показать себя на большой сцене.

Друзья, было непросто, ваше творчество оценивали эксперты всего Приволжского федерального округа, и вы по праву заслужили звание лучших. Уверен, что победа в Фестивале станет для вас еще одной гранью развития, а для кого-то и шагом в будущую профессию. Желаю вам покорения новых высот, ярких впечатлений и успехов».

Полномочный представитель поблагодарил главу региона Дмитрия Махонина и всех, кто помогал проводить фестиваль, за высокий уровень организации.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также поприветствовал участников фестиваля, отметив, что регион гордится тем, что принимает заключительный этап «Театрального Приволжья». «Это в очередной раз доказывает, что Прикамье – крупный культурный центр и место притяжения талантливой молодежи. Для нас значимо, что награждение проходит на пермской земле в год 300-летия нашей краевой столицы. Я благодарю за это решение полномочного представителя Президента России в Приволжском Федеральном округе Игоря Комарова, по инициативе которого проводится фестиваль. Сегодня мы чествуем победителей. Ребята, вы большие молодцы! Своим примером вы вдохновляете школьников, студентов и работающую молодежь активнее участвовать в театральной жизни своих регионов. Поздравляю вас с завершением фестиваля. Успехов и вдохновения вам!», – пожелал глава Прикамья.

Напомним, Фестиваль проходил три дня на нескольких творческих площадках Перми. Коллективы из Республик Татарстан и Марий Эл, Саратовской, Оренбургской и Самарской областей демонстрировали свои спектакли-победители. В столицу Прикамья также прибыли ребята из других регионов ПФО (Мордовия, Удмуртия, Чувашия и Кировская область), победившие в индивидуальных номинациях и конкурсе афиш.

Награды победителям вручил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев. Он наградил молодых актеров, занявших призовые места, в номинации «Лучший молодежный спектакль»: 1 место – у ребят из Самарской области (спектакль «Вдовы», Театр «Форма Т»), 2 место завоевал театральный коллектив из Республики Марий Эл за постановку «Цветик-семицветик», 3 место – у Народного студенческого театра «Горицвет» со спектаклем «Игра любви и случая» (Оренбургская область).

В этот же день зрители смогли увидеть лучшие молодежные спектакли «Вдовы» (Самарская область) и «Цветик-семицветик» (Республика Марий Эл) на сцене Пермского академического Театра-Театра.

Лидеры заключительного этапа окружного Фестиваля – детский и молодежный коллективы получили гранты на новые спектакли (1 место – 250 тыс. рублей, 2 место – 200 тыс. рублей, 3 место – 150 тыс. рублей). Победители в индивидуальных номинациях удостоились образовательной поездки в г. Москву с посещением ведущих театров России. Также награды получили победители конкурса афиш и плакатов.

Все эти дни для участников окружного проекта в рамках Фестиваля была организована интересная культурно-досуговая программа, приуроченная к 300-летию празднования г. Перми: тематические экскурсии, творческие мастер-классы и встречи с актерами.

Лауреаты Фестиваля «Театральное Приволжье»:

В номинации «Лучший молодежный спектакль»:

1 место – Самарская область, спектакль «Вдовы», Театр «Форма Т»;

2 место – Республика Марий Эл, спектакль «Цветик-семицветик», Музыкальный театр «Цветик-семицветик»;

3 место – Оренбургская область, спектакль «Игра любви и случая», Народный студенческий театр «Горицвет».

В номинации «Лучший детский спектакль»:

1 место – Республика Татарстан, спектакль «Волшебные сны Апуша», Детская татарская театральная студия «Апуш»;

2 место – Самарская область, спектакль «Слово о полку Игореве», Образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек»;

3 место – Саратовская область, спектакль «Дети войны», Группа «Феникс» детской театральной студии имени О.П.Табакова.

Лучшие режиссерские работы:

молодежные театры – Андрей Чепыжев (Самарская область);

детские театры – Виктор Михайлов (Самарская область).

Лучшие актеры:

молодежные театры – Даниил Поплаухин (Кировская область);

детские театры – Амир Исрафилов (Республика Татарстан).

Лучшие актрисы:

молодежные театры – Евгения Головатюк (Республика Марий Эл);

детские театры – Ника Бурякова (Саратовская область).

Лучшее художественное оформление:

молодежные театры – Юрий Титов, Юлия Зайцева (Удмуртская Республика);

детские театры – Анна Букалова (Самарская область).

Лучшее музыкальное оформление:

молодежные театры – Григорий Архипов (Республика Марий Эл);

детские театры – Алия Файзрахманова (Республика Татарстан).

Победители Конкурса афиш и плакатов:

Возрастная категория от 6 до 17 лет:

1 место – Щербакова Полина, Саратовская область;

2 место – Грабовская Полина, Саратовская область;

3 место – Слугин Михаил, Республика Мордовия.

Возрастная категория 18-30 лет:

1 место – Захарова Карина, Кировская область;

2 место – Никонорова Анна, Чувашская Республика;

3 место – Поварова Татьяна, Саратовская область.