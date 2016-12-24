В рамках акции «Чистый город» в лесопарковой зоне Пролетарского района собрали несколько сотен мешков мусора

«Условия боевые, настоящая мужская служба»
Артём Здунов встретился с бойцами мордовского батальона в зоне СВО
По информации городской Администрации, в уборке лесопарка приняли активное участие учителя и старшеклассники всех школ Пролетарского района, всего - более 500 человек.
Как отмечается, в ходе масштабной работы было собрано несколько сотен мешков мусора. Его вывоз организован муниципальным предприятием «СпецСервис» и Региональным оператором «Ремондис».
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов встретился с бойцами мордовского батальона в зоне СВО
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями мордовского землячества в Крыму
Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
Артём Здунов доложил Президенту России о запуске в Саранске производства активных фармацевтических субстанций