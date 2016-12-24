В рамках акции «Чистый город» в лесопарковой зоне Пролетарского района собрали несколько сотен мешков мусора

По информации городской Администрации, в уборке лесопарка приняли активное участие учителя и старшеклассники всех школ Пролетарского района, всего - более 500 человек.

Как отмечается, в ходе масштабной работы было собрано несколько сотен мешков мусора. Его вывоз организован муниципальным предприятием «СпецСервис» и Региональным оператором «Ремондис».