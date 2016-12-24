В Музыкальном театре им. Яушева выступит всемирно известная пианистка, которой посвящал стихи Иосиф Бродский

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Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
25 апреля саранский зритель получит уникальную возможность послушать игру всемирно известной пианистки Елизаветы Леонской. Ее будет сопровождать симфонический оркестр под управлением главного дирижера музыкального театра им. Яушева Максима Акулова. В их исполнении прозвучит Девятый концерт Моцарта и Концерт для фортепиано с оркестром Грига.
Елизавета Леонская родилась 23 ноября 1945 г. в Тбилиси, в конце 1960-х окончила Московскую консерваторию. Еще в годы учебы получила несколько премий на крупных международных конкурсах. В молодости ей посчастливилось вместе со Святославом Рихтером играть сонаты Моцарта в переложении Грига для двух фортепиано. Долгие годы дружила с Иосифом Бродским, который посвятил ей несколько стихотворений
Последние 40 лет Елизавета Леонская живет в Вене, концертирует на лучших мировых сценах.
Касса театра: 23-21-16. Действует «Пушкинская карта»!
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