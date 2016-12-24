В Саранске откроется еще один виртуальный концертный зал

На базе Детской музыкальной школы №6 Саранска откроют виртуальный концертный зал. Площадка будет создана в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

На возведение виртуального концертного зала из бюджетов трех уровней (федерального, республиканского и муниципального) – выделено более 600 тысяч рублей. Помещение будет оснащено современным мультимедийным оборудованием - внушительной 86-дюймовой экранной панелью, а также акустической системой суммарной мощностью 1700 Ватт.

У жителей Октябрьского района и всего города появится возможность получить доступ к шедеврам мировой классической музыки. Слушателями онлайн-концертов могут стать не только учащиеся музыкальной школы, но и все любящие искусство горожане.

Открыть виртуальный концертный зал планируют в июне 2024 года.

Отметим, что первый Виртуальный концертный зал в Мордовии появился в Саранском музыкальном училище им. Кирюкова в 2018 году. Затем в открылись еще три зала в Рузаевском, Ковылкинском и Краснослободском районах.

В Детской музыкальной школе №6 сейчас учатся более 600 ребят. Обучение ведется по 2 направлениям: инструментальное и вокальное исполнительство. Школа была построена в 1972 году. В 2011 году там провели капитальный ремонт, закупили новую мебель, технику и музыкальные инструменты.