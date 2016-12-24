Главой Атяшевского района избран Константин Николаев

19 апреля Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в сессии Совета депутатов Атяшевского района, на которой состоялось избрание руководителя муниципального образования. На пост претендовали исполняющий обязанности главы Атяшевского района Константин Николаев, директор Атяшевской средней школы Геннадий Москаев, руководитель районного Центра занятости населения Александр Зозин. Депутаты единогласно проголосовали за Константина Николаева.



Артём Здунов поздравил нового руководителя с избранием, пожелал успехов в работе. Руководитель республики подчеркнул, что Атяшевский район обладает большим потенциалом для развития. Градообразующим предприятием является мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», на котором работают 1,6 тысячи человек. В прошлом году группа компаний «Талина» начала строить в поселке Атяшево завод по производству сухих кормов для домашних животных. Общий объем инвестиций в проект составит 1,7 млрд. рублей, будет создано более 100 новых рабочих мест.



Идет реализация инвестпроектов в сельском хозяйстве. Планируется строительство животноводческого комплекса на 1200 коров с объемом инвестиций 1,2 млрд. рублей.



«В зоне вашей постоянной ответственности должно быть привлечение новых инвестпроектов, поддержка малого и среднего предпринимательства», - сказал Артём Здунов.



Также Глава Мордовии обратил внимание на важность работы по увеличению собственных доходов и выстраиванию финансовой дисциплины. Атяшевский район занимает 1 место по поступлению налоговых и неналоговых доходов на душу населения среди всех районов. Однако по итогам прошлого года поступления в районный бюджет снизились. Избранный глава должен исправить ситуацию.



Важным источником доходов является инвентаризация объектов недвижимости. А отсутствие правообладателей объектов капитального строительства, как подчеркнул руководитель республики, приводит к бесхозяйственности.



Также Глава Мордовии обратил внимание на приведение в порядок градостроительной документации, документов территориального планирования и генеральных планов. Это важно для развития строительства, комплексного освоения территорий, модернизации жилищного фонда и социальной инфраструктуры, участия в федеральных программах.



На 2023-2024 годы в районе планируется капремонт 6 дорог. Кроме того, разработана ПСД и имеются положительные заключения экспертизы на капремонт 8 дорог местного значения. Необходимо наполнять дорожные фонды и определять источники финансирования.



В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2024-2025 годах планируется капитальный ремонт здания Атяшевской районной больницы. В то же время остаются нерешенными вопросы по строительству, ремонту и замене аварийных фельдшерско-акушерских пунктов в 11 селах района.



Будет продолжена работа по модернизации инфраструктуры системы образования. На 2024 год в заявку по капремонту включены Поселковская средняя школа №1 и Атяшевская средняя школа, на 2025 год – Аловская, Большеманадышская и Поселковская средняя школа №2.



Но самое главное, как подчеркнул Артём Здунов, - быть в контакте с жителями, подробно информировать их о проводимой работе.



«Берегите людей, берегите кадры - это самое дорогое, что у нас есть, - сказал руководитель республики. - Все свои знания и умения направляйте на социально-экономическое развитие территории. А еще помните, какую роль играет Атяшевский район в моей душе, в моем сердце - семья Здуновых, я посмотрел в архивах, проживала здесь с 16 века».



Константин Николаев поблагодарил депутатов за оказанное доверие, подчеркнул, что будет добросовестно работать на вверенной ему территории.



«Все ваши поручения, Артём Алексеевич, будут исполнены - будем делать это вместе с депутатами и руководителями хозяйствующих субъектов. Готов работать добросовестно и честно 24 на 7!» - сказал он.