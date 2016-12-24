В Музее им. С.Д. Эрьзи откроется выставка, посвященная Дню Победы

21 апреля в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи откроется выставка «Во имя жизни», посвященная Дню Победы. В экспозиции будут представлены графические произведения из фондов Музея им. С. Д. Эрьзи и Донецкого республиканского художественного музея.

Авторы работ – крупнейшие мастера советского изобразительного искусства, участники Великой Отечественной войны, защитники Ленинграда и Донбасса. Жители и гости Саранска смогут увидеть произведения Владимира Конашевича, натурные фронтовые наброски Бориса Неменского, серию автолитографий Ивана Бруни и т.д.

В разделе выставки «Военная память Донбасса» из фондов Донецкого республиканского художественного музея будут представлены 17 факсимильных копий графических произведений художников-фронтовиков, уроженцев Донбасса и художников, которые защищали Донбасс в годы Великой Отечественной войны - Владимира Шенделя, Александра Прошина, Виктора Семисенко, Романа Ефименко и других.



Выставка будут работать до 19 мая.