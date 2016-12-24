Cтолица Прикамья встречает победителей фестиваля «Театральное Приволжье»

18 апреля 2023 года в Перми стартовал окружной финал фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», включенный в программу празднования 300-летия Перми.

Фестиваль «Театральное Приволжье», инициированный полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым - один из самых масштабных в Приволжском федеральном округе по охвату участников. В 2023 году в нем приняли участие 8 700 представителей театральных коллективов, 87 экспертов, а спектакли увидели более 200 тысяч зрителей.

«В Приволжском федеральном округе есть много хороших инициатив – это и патриотическое воспитание, и интеллектуальное развитие и самообразование детей и молодежи, и поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, спорт, и конечно, культура. Одному из наших ярких проектов, «Театральному Приволжью», исполнилось уже 4 года, он стал частью жизни тех ребят из регионов округа, которые пробуют себя в театральном искусстве. Ребят, на мой взгляд, здесь в первую очередь привлекает свобода творчества – уникальный капитал, позволяющий расти над собой и обстоятельствами, возможность попробовать себя перед большой аудиторией, выйти на новый уровень мастерства. И поэтому мы особенно радуемся, когда работу наших непрофессиональных актеров отмечают на фестивалях всероссийского масштаба. Награждение лучших из лучших состоится в Перми, в городе, который готовится к 300-летнему юбилею. Уверен, что энергия созидания и творчества юных актеров дополнят атмосферу предстоящего праздника», – отметил полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров.

Фестиваль будет проходить три дня. На нескольких творческих площадках коллективы из Республик Татарстан и Марий Эл, Саратовской, Оренбургской и Самарской областей представят свои спектакли, ставшие победителями фестиваля. В столицу Прикамья также прибыли ребята из других регионов ПФО (Мордовии, Удмуртии, Чувашии и Кировской области), победившие в индивидуальных номинациях и конкурсе афиш и плакатов. Мордовию в финале будет представлять Михаил Слугин (школа №39 г. Саранска), занявший третье место в конкурсе афиш и плакатов.

Первым финал театрального фестиваля открыл коллектив из Саратовской области с постановкой «Дети войны» (лауреат III степени, номинация «Дети»). После спектакля состоялась встреча актеров со зрителями.

Вечером этого же дня для участников и гостей фестиваля были организованы «Бал-маскарад», вечер знакомств и пиротехническое шоу «Театральные огни».

Торжественная церемония награждения победителей Фестиваля состоится 20 апреля в Пермском академическом Театре-Театре.