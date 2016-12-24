Глава Мордовии выступил в Кремле на заседании Совета при Президенте РФ

18 апреля в Екатерининском зале Московского Кремля состоялось заседание Совета при Президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Роль педагога и наставника в воспитании подрастающего поколения».

Напомним, Совет формирован в ноябре 2018 года для подготовки предложений по совершенствованию государственной политики в этой сфере, осуществлению общественного контроля за выполнением планов мероприятий в рамках Десятилетия детства, инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Со вступительным словом на заседании выступила председатель Совета, спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что сфере образования будет уделяться особое внимание. Спикер Совета Федерации предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой по внедрению новой системы оплаты труда педагогов. «В Год педагога и наставника внедрение новой системы оплаты труда педагогических работников стало бы правильным и своевременным решением. Поэтому предлагаю от имени нашего Совета обратиться с соответствующей инициативой в адрес главы государства», — сказала Валентина Матвиенко.

В прошлом году Минпросвещения протестировало новую систему оплаты труда в шести регионах: в Белгородской, Кировской, Нижегородской, Ярославской и Сахалинской областях и Республике Мордовия. Властям удалось прийти к единому пониманию этого вопроса. Зарплата учителей должна быть достойной, тогда в школу пойдут молодые специалисты. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что ведомство готово утвердить новую систему оплаты труда учителей уже в этом году.

«Помимо материальных гарантий учителям не менее важно знать, что государство и общество относится к ним с безусловным уважением. Так всегда было в нашей истории, это та традиция, которую нужно возрождать», - подчеркнула Валентина Матвиенко.

«Профессия педагога возвращается на пьедестал, на котором она должна быть, - сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. – Перед нашим министерством стоят большие задачи, связанные с улучшением работы учительского корпуса в целом, повышением престижа и общественной значимости этой профессии. Потому что никакие уставы и программы не могут заменить личности в деле воспитания».

На заседании выступил Глава Мордовии Артем Здунов. Он рассказал, как регион работает в сфере образования, а также предложил ряд инициатив по дальнейшей поддержке педагогов.

Более 50% студентов старших курсов Мордовского педагогического университета уже работают в системе образования региона. Кроме того, республика готовит кадры и через сеть психолого-педагогических классов.

Благодаря высокому мастерству педагогов по итогам прошлого года Мордовия заняла второе место среди регионов страны по выявлению, поддержке и развитию талантов у детей и молодежи. А Республиканский лицей для одаренных детей находится на 7 месте в ТОП-200 школ, показавших лучшие результаты в области математических и естественных наук.

«Очень важная тема — вожатская деятельность. Три месяца перерыва в обучении и каникулярные периоды — в это время детей одних оставлять нельзя. В прошлом году мы провели чемпионат «Молодые профессионалы», показали, что небольшие города могут проводить такие мероприятия. В этом году Мордовский педуниверситет проведет чемпионат по вожатскому мастерству, мы будем делать это каждый год», - сказал Глава республики.

В регионе активно развивается институт наставничества для организации профориентационной работы, профильной подготовки кадров. В качестве наставников выступают работники ведущих промышленных предприятий региона. Результатом сотрудничества с группой компаний «Промомед» стали профильные биохимические классы и кластер «Сфера-фарм» в рамках федерального проекта «Профессионалитет», исследовательские проекты с Мордовским государственным университетом. С группой компаний «Талина» республика развивает корпоративную модель профориентации в области переработки сельскохозяйственной продукции через непрерывное образование от детского сада до предприятия.

В республике наряду с федеральными есть ряд региональных мер поддержки учителей. Это ежемесячные надбавки к заработной плате для молодых специалистов, поддержка сельских учителей, выплаты наставникам победителей и призеров всероссийской и международных олимпиад школьников.

«В знаковый для системы образования Год педагога и наставника прошу поддержать наши предложения, - обратился Артём Здунов к Валентине Матвиенко. - Первое – это льготная ипотека для улучшения жилищных условий. В нашей стране есть успешный опыт государственных ипотечных программ для других категорий граждан, например, молодых, многодетных. В ряде регионов жильем обеспечиваются участники программы «Земский учитель». Если решение о льготной ипотеке для педагогических работников будет принято на государственном уровне, это будет эффективным стимулом привлечения в отрасль молодых педагогов.

Вторая мера – льготные условия санаторно-курортного лечения. Есть профессиональное выгорание, учителя просто могут устать — работа бывает на износ. Такая мера существовала в недалеком прошлом, мы просим госпрограмму льготного санаторно-курортного лечения рассмотреть.

И третье – это обеспечение гарантий досрочного выхода на пенсию. После внесения изменений в пенсионное законодательство педагог не потерял право на страховую пенсию через 25 лет работы. Но уйти на заслуженный отдых он может только через определенный срок после возникновения у него такого права, а с 2023 года – через пять лет. Педагоги обращаются с предложением сохранить действовавшие гарантии».

Члены Совета и приглашенные на заседание представители органов исполнительной власти и общественных организаций, педагоги обсудили также вопросы разработки комплексной программы развития среднего профессионального образования, развития наставничества на производственных предприятиях, опыт работы в качестве наставника спортсменов-паралимпийцев, участие ветеранов СВО в патриотическом воспитании детей и молодежи, их интеграции в систему образования.