В Саранске с 1 мая на участке дороги рядом с Центральным рынком будет организовано двухстороннее движение

Наш город

Как сообщает городская Администрация, согласно проекту организации дорожного движения на территории городского округа Саранск с 1 мая текущего года по ул. Большевистской на участке от проезда Жуковского до улицы Полежаева будет организовано двухстороннее движение, с нанесением соответствующей разметки, установкой новых дорожных знаков.

Отметим, что в настоящее время движение автотранспорта с улицы Полежаева возможно здесь только в сторону проезда Жуковского.

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