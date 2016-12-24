В Саранске с 1 мая на участке дороги рядом с Центральным рынком будет организовано двухстороннее движение

Как сообщает городская Администрация, согласно проекту организации дорожного движения на территории городского округа Саранск с 1 мая текущего года по ул. Большевистской на участке от проезда Жуковского до улицы Полежаева будет организовано двухстороннее движение, с нанесением соответствующей разметки, установкой новых дорожных знаков.

Отметим, что в настоящее время движение автотранспорта с улицы Полежаева возможно здесь только в сторону проезда Жуковского.