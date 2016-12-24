В Саранске обновят разметку на сотнях километрах дорог

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По информации городской Администрации, работы по нанесению разметки термопластиком в эти дни проводятся в Саранске на следующих участках:
- пр. Ленина
- ул. Коммунистическая
- ул. Осипенко
- ул. Старопосадская
До 1 мая будет нанесена дорожная горизонтальная разметка термопластиком по улицам Московская, Титова, Полежаева, и краской на всех улицах в Центральной части города.
До 12 июня разметку обновят в Пролетарском, Октябрьском, Ленинском районах.
На дорогах, отремонтированных в рамках программы «Безопасные качественные дороги», разметка на новое асфальтобетонное покрытие будет нанесена термопластиком.
Водителей и пешеходов просят относится к работе специалистов с пониманием. Краска сохнет довольно быстро, в течение 15 минут, на участках работ выставляются предупреждающие знаки и конусы.
Как отмечается, в текущем году в г.о. Саранск запланирована разметка почти на 500 километрах дорог.
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Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
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