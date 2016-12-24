В Саранске обновят разметку на сотнях километрах дорог

По информации городской Администрации, работы по нанесению разметки термопластиком в эти дни проводятся в Саранске на следующих участках:

- пр. Ленина

- ул. Коммунистическая

- ул. Осипенко

- ул. Старопосадская



До 1 мая будет нанесена дорожная горизонтальная разметка термопластиком по улицам Московская, Титова, Полежаева, и краской на всех улицах в Центральной части города.



До 12 июня разметку обновят в Пролетарском, Октябрьском, Ленинском районах.



На дорогах, отремонтированных в рамках программы «Безопасные качественные дороги», разметка на новое асфальтобетонное покрытие будет нанесена термопластиком.

Водителей и пешеходов просят относится к работе специалистов с пониманием. Краска сохнет довольно быстро, в течение 15 минут, на участках работ выставляются предупреждающие знаки и конусы.



Как отмечается, в текущем году в г.о. Саранск запланирована разметка почти на 500 километрах дорог.