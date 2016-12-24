Евгений Жуков и Роман Корсунов из Мордовии завоевали «золото» Чемпионата страны по дартс в мужском парном разряде

Крым наш
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями мордовского землячества в Крыму
Саранск впервые в своей истории принял чемпионат России по дартс. Крупнейшие соревнования состоялись на минувшей неделе на стадионе «Мордовия Арена». Медали были разыграны в одиночном и парном разрядах, а также в миксте. За место на пьедестале почета борьбу вели дартсмены со всей страны - свыше 300 человек из 36 регионов.
По информации Минспорта РМ, главным успехом для хозяев турнира стала победа в мужском парном разряде Евгения Жукова и Романа Корсунова. В финальном матче представители Мордовии со счетом 4-3 переиграли многократного чемпиона страны в этом виде – Александра Орешкина, который в этом году выступал в паре с Тимофеем Самошкиным.
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