Евгений Жуков и Роман Корсунов из Мордовии завоевали «золото» Чемпионата страны по дартс в мужском парном разряде

Саранск впервые в своей истории принял чемпионат России по дартс. Крупнейшие соревнования состоялись на минувшей неделе на стадионе «Мордовия Арена». Медали были разыграны в одиночном и парном разрядах, а также в миксте. За место на пьедестале почета борьбу вели дартсмены со всей страны - свыше 300 человек из 36 регионов.



По информации Минспорта РМ, главным успехом для хозяев турнира стала победа в мужском парном разряде Евгения Жукова и Романа Корсунова. В финальном матче представители Мордовии со счетом 4-3 переиграли многократного чемпиона страны в этом виде – Александра Орешкина, который в этом году выступал в паре с Тимофеем Самошкиным.