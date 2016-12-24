В Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина прошел традиционный благотворительный фестиваль «Пасхальный подарок»

Доброй традицией в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина стала предпасхальная встреча с особенными детьми. По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, здесь прошел традиционный ежегодный благотворительный фестиваль «Пасхальный подарок». Его гостями стали дети с особенностями развития, дети из многодетных семей, а также из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, находящиеся под патронатом общественных организаций.



Ребят на мероприятии ждали интересные пасхальные мастер-классы и игры. Гости смогли сделать красочные фото на память в пасхальной фотозоне и поучаствовали в веселой дискотеке с ростовыми куклами.

Затем состоялся спектакль «По следам бременских музыкантов». Его придумали и сыграли в нем библиотекари. Дети с удовольствием следили за приключениями дружных зверей, влюбленного трубадура, прекрасной принцессы и озорных разбойников, после чего сделали с актерами фото на память.