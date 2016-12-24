В Саранске после праздничного Пасхального богослужения жителей города развезут по микрорайонам

По информации городской Администрации, в ночь с 15 на 16 апреля после праздничного Пасхального богослужения в Кафедральном Соборе Ф.Ф. Ушакова жителей Саранска развезут по микрорайонам.

Организованная доставка горожан в микрорайоны будет осуществляться с ул. Советской, в районе Кафедрального Собора Ф.Ф. Ушакова.



На автобусах будут размещены указатели с названием микрорайона.