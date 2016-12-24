16 апреля в Саранске будут организованы автобусные маршруты до Пушкинских и Ключаревских кладбищ

По информации Администрации города, от остановки общественного транспорта «Николаевка» в р.п. Николаевка в направлении Пушкинских кладбищ будет работать автобусный маршрут №25.



Время отправления: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.



От автовокзала в столице Мордовии в направлении Ключаревских кладбищ будет организовано движение общественного транспорта (проезд платный).



На территории кладбища № 4 будет организована бесплатная перевозка пассажиров автобусами марки ПАЗ.