В Саранске в День Святой Пасхи и дни особого поминовения усопших будет ограничено движение транспортных средств на дорогах у кладбищ

По информации городской Администрации, в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в День Святой Пасхи 16 апреля 2023 года и дни особого поминовения усопших будет ограничено движение транспортных средств на дорогах у кладбищ.

Как сообщается, 16 апреля, 25 апреля, 9 мая, 3 июня, 11 сентября, 7 октября, 28 октября, 18 ноября

с 6:00 до 14:00 временно будет ограничено движение транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети:

- по Ключаревскому шоссе на участке от Юго-западного шоссе до городского кладбища № 4

- на автодороге, ведущей к кладбищу с. Берсеневка (от МКД № 20, корпус 3, по ул. Победы).