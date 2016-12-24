В Саранске в День Святой Пасхи и дни особого поминовения усопших будет ограничено движение транспортных средств на дорогах у кладбищ

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Артём Здунов встретился с бойцами мордовского батальона в зоне СВО
По информации городской Администрации, в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в День Святой Пасхи 16 апреля 2023 года и дни особого поминовения усопших будет ограничено движение транспортных средств на дорогах у кладбищ.
Как сообщается, 16 апреля, 25 апреля, 9 мая, 3 июня, 11 сентября, 7 октября, 28 октября, 18 ноября
с 6:00 до 14:00 временно будет ограничено движение транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети:
- по Ключаревскому шоссе на участке от Юго-западного шоссе до городского кладбища № 4
- на автодороге, ведущей к кладбищу с. Берсеневка (от МКД № 20, корпус 3, по ул. Победы).
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