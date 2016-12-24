Мордовия присоединится к ежегодной акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры»

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Артём Здунов доложил Президенту России о запуске в Саранске производства активных фармацевтических субстанций
15 апреля 2023 года стартует ежегодная акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры». Акция приурочена к Международному дню охраны памятников и исторических мест и направлена на популяризацию бережного отношения к историческому и культурному наследию.
Как сообщает Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ, в Мордовии 22 апреля запланирован республиканский субботник в старейшем городе республики - Темникове (основан в 1536 г.), в его исторической части с застройкой XIX века https://dobro.ru/event/10346833.
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Артём Здунов доложил Президенту России о запуске в Саранске производства активных фармацевтических субстанций
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