Мордовия присоединится к ежегодной акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры»

15 апреля 2023 года стартует ежегодная акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры». Акция приурочена к Международному дню охраны памятников и исторических мест и направлена на популяризацию бережного отношения к историческому и культурному наследию.



Как сообщает Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ, в Мордовии 22 апреля запланирован республиканский субботник в старейшем городе республики - Темникове (основан в 1536 г.), в его исторической части с застройкой XIX века https://dobro.ru/event/10346833.

Также субботники пройдут во всех муниципальных районах республики - https://dobro.ru/event/10346850