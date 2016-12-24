В Доме Республики обсудили подготовку к празднованию Дня Победы

10 апреля Глава Мордовии Артём Здунов провел совещание по подготовке к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вопросы организации комплекса культурно-массовых мероприятий, а также праздничного оформления республики и ее столицы обсудили с членами Правительства РМ, главами муниципальных образований, руководителями образовательных и культурных учреждений.

«Мы не только должны провести праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, но и уделить внимание глубокой воспитательной работе: обязательно поработать с подрастающим поколением – школьниками, участниками спортивных школ, секций, молодежных объединений в части патриотического воспитания и исторического просвещения, - подчеркнул Артём Здунов. – Конечно, особо пристально поработаем с нашими ветеранами».

Перед социальным блоком регионального кабмина и главами муниципальных образований была поставлена задача: определить, в чем нуждаются ветераны ВОВ и их семьи, и в приоритетном порядке решить эти вопросы.

Заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова отметила, что сейчас в республике проживают 2783 ветерана ВОВ. Для них действует целый ряд мер социальной поддержки, часть из которых традиционно приурочена именно ко Дню Победы.

В ходе совещания обсуждалось содержание и приведение в нормативное состояние памятников и мемориальных досок на всей территории республики, а также реализация федеральной программы по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. В текущем году федеральные субсидии будут направлены на восстановительные работы на двух воинских захоронениях в Рузаевском районе Мордовии, в 2024 году – еще на 11 захоронениях в четырех районах и столице республики.

Главы городского округа Саранск, Рузаевского и Ковылкинского районов доложили о ходе подготовки к празднованию 9 мая и концепции проведения торжественных и культурно-массовых мероприятий. По всей республике в этот день пройдут митинги памяти и возложения цветов к мемориалам, шествия «Бессмертного полка», а в преддверии праздника – патриотические акции «Окна Победы», «Письмо Победы», «Дорога к обелиску», «Уточни судьбу солдата», «Сад Победы», «Поем двором», «Гудок Памяти», уроки мужества и многое другое.

Также было отмечено, что особое внимание необходимо уделить теме специальной военной операции. Для бойцов, находящихся в этот период в отпуске, и членов их семей планируется разработать отдельную культурную программу.