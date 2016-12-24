В Мордовии дан старт Году педагога и наставника
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
6 апреля в Нижнем Новгороде премьер-министр Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков посетил Корпоративный университет Правительства Нижегородской области (КУПНО).
На встрече с исполнительным директором университета Романом Марковым и министром кадровой политики Нижегородской области Екатериной Лебедевой обсуждались вопросы взаимодействия Правительства Мордовии и КУПНО в сфере подготовки кадров для государственного и муниципального управления всех уровней.
Также участники говорили о формировании корпоративной культуры в органах государственной власти и использовании опыта КУПНО по привлечению молодых специалистов на государственную и муниципальную службу.
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В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
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