6 апреля в Нижнем Новгороде премьер-министр Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков посетил Корпоративный университет Правительства Нижегородской области (КУПНО).

На встрече с исполнительным директором университета Романом Марковым и министром кадровой политики Нижегородской области Екатериной Лебедевой обсуждались вопросы взаимодействия Правительства Мордовии и КУПНО в сфере подготовки кадров для государственного и муниципального управления всех уровней.

Также участники говорили о формировании корпоративной культуры в органах государственной власти и использовании опыта КУПНО по привлечению молодых специалистов на государственную и муниципальную службу.