В Саранске бывший инспектор ДПС выслушал приговор суда за мошенничество

Сотрудниками УФСБ по РМ во взаимодействии с оперативниками службы собственной безопасности регионального МВД выявлена и пресечена противоправная деятельность бывшего инспектора ДПС отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по РМ, причастного к совершению мошеннических действий.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подсудимый в апреле 2022 года путем обмана убедил жительницу региона передать ему 35 тысяч рублей за якобы содействие в сдаче практического экзамена по вождению. В действительности фигурант каких-либо действий в интересах потерпевшей не совершал, а указанные денежные средства потратил на личные нужды.

В отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину. В июне 2022 года сотрудник был уволен из органов внутренних дел. В его отношении избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ленинским районным судом Саранска бывший сотрудник полиции был признан виновным. Ему назначено наказание в виде 3 лет принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.