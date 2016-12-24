Разработки мордовских ученых победили на международном форуме изобретений и новых технологий

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
В конце марта этого года Мордовский госуниверситет принял участие в XXVI Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» в Москве.
Салон «Архимед» ежегодно проходит при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Всемирной организации интеллектуальной собственности, Министерства обороны РФ, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) и др. Форум собирает сотни участников из России и дружественных государств, среди них - и отечественные, и зарубежные организации. Салон является стартовой площадкой для выхода на рынок новых изобретений и технологий.
В качестве экспонатов от Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарева были представлены полимерные композиции для антикоррозионного покрытия, высокопрочные легкие бетоны и пористая стеклокерамика из кремнистых пород с высокой температурой эксплуатации.
Решением Международного жюри Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева был награжден дипломом почтения и благодарности.
Проект «Высокопрочные легкие бетоны» авторов Артемия Балыкова, Татьяны Низиной и Сергея Володина награжден золотой медалью.
Проект «Пористая стеклокерамика из кремнистых пород с высокой температурой эксплуатации» авторов Александра Родина, Владимира Ерофеева, Виктора Бочкина, Андрея Богатова, Сергея Казначеева награжден серебряной медалью
Проект «Полимерные композиции для антикоррозионного покрытия» авторов Татьяны Низиной, Алексея Чернова, Дмитрия Низина, Анастасии Поповой награжден бронзовой медалью.
«На выставке к изобретениям ученых нашего университета проявили интерес крупные инвесторы — это говорит о том, что вуз является одним из флагманов научного развития не только в Мордовии, но и в целом в России. Сейчас перед нами стоит задача коммерциализации наших разработок для дальнейшего интегрирования их в реальное производство», – отметила директор департамента инноваций МГУ им Н.П.Огарева Ирина Гвоздецкая.
Поделиться в соц. сетях:
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в очередной сессии Совета депутатов городского округа Саранск
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра