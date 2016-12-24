Разработки мордовских ученых победили на международном форуме изобретений и новых технологий

В конце марта этого года Мордовский госуниверситет принял участие в XXVI Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» в Москве.

Салон «Архимед» ежегодно проходит при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Всемирной организации интеллектуальной собственности, Министерства обороны РФ, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) и др. Форум собирает сотни участников из России и дружественных государств, среди них - и отечественные, и зарубежные организации. Салон является стартовой площадкой для выхода на рынок новых изобретений и технологий.

В качестве экспонатов от Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарева были представлены полимерные композиции для антикоррозионного покрытия, высокопрочные легкие бетоны и пористая стеклокерамика из кремнистых пород с высокой температурой эксплуатации.

Решением Международного жюри Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева был награжден дипломом почтения и благодарности.

Проект «Высокопрочные легкие бетоны» авторов Артемия Балыкова, Татьяны Низиной и Сергея Володина награжден золотой медалью.

Проект «Пористая стеклокерамика из кремнистых пород с высокой температурой эксплуатации» авторов Александра Родина, Владимира Ерофеева, Виктора Бочкина, Андрея Богатова, Сергея Казначеева награжден серебряной медалью

Проект «Полимерные композиции для антикоррозионного покрытия» авторов Татьяны Низиной, Алексея Чернова, Дмитрия Низина, Анастасии Поповой награжден бронзовой медалью.