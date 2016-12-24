В Саранске пройдут Международные соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок Главы РМ

14-16 апреля в столице Мордовии пройдут Международные соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок Главы Республики Мордовия.

В соревнованиях примут участие 4 команды стран-членов Международной спортивной федерации пожарных и спасателей: сборная Исламской Республики Иран, сборная Республики Белоруссия, сборная Российской Федерации, сборная Республики Мордовия.



На 14 апреля запланирован заезд участников и их знакомство с городом. 15-16 апреля – соревновательные дни. Участникам предстоит состязаться в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и подъеме по штурмовой лестнице на 4-й и 2-й этажи учебной башни. Начало соревнований в 10.00. Вход свободный.



Торжественное открытие Международных соревнований по пожарно-спасательному спорту состоится в Центре олимпийской подготовки (ул. Победы, 3Б) 15 апреля в 16.00.