В Саранске с 1 апреля стартует ежегодная акция «Чистый город»

Наш город

Об этом мэр Саранска Игорь Асабин предпочел уведомить городскую общественность в телеграм.

Как сообщается, коммунальные службы займутся очисткой объектов улично-дорожной сети, ремонтом дорожных знаков, сбору мусора в зеленых зонах.

В акции примут участие и муниципальные служащие города, работники муниципальных учреждений, к которым по традиции присоединяются трудовые коллективы различных предприятий и организаций, школьники и студенты.

Руководителей организаций и предприятий, объектов потребительского рынка, управляющих организаций призывают также навести чистоту на закрепленных территориях.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Школа добрососедства

Глава Мордовии посетил в Душанбе совместную российско-таджикскую школу имени Юрия Гагарина

1
Заказать рекламу
1
1
1