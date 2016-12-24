В Саранске с 1 апреля стартует ежегодная акция «Чистый город»

Об этом мэр Саранска Игорь Асабин предпочел уведомить городскую общественность в телеграм.

Как сообщается, коммунальные службы займутся очисткой объектов улично-дорожной сети, ремонтом дорожных знаков, сбору мусора в зеленых зонах.

В акции примут участие и муниципальные служащие города, работники муниципальных учреждений, к которым по традиции присоединяются трудовые коллективы различных предприятий и организаций, школьники и студенты.

Руководителей организаций и предприятий, объектов потребительского рынка, управляющих организаций призывают также навести чистоту на закрепленных территориях.