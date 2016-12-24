В Саранске опубликовали апрельский график работы мобильных пунктов вакцинации

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В столице Молрдовии в апреле продолжат рабуту мобильные пункты вакцинации. Здесь все желающие привиться от коронавирусной инфекции могут это сделать при наличии паспорта, медицинского полиса и СНИЛС.
Как сообщается, мобильные прививочные бригады будут работать по следующему графику:
1 апреля
в районе рынка «Заречный» (ул. Косарева, д. 50, с 08:30 до 11:30)
8 апреля
в районе рынка «Заречный» (ул. Косарева, д. 50, с 8:30 до 11:30)
11 апреля
с. П. Тавла (ул. Школьная, д. 2А, Подлесно-Тавлинский ФАП, с 09:00 до15:00)
15 апреля
в районе рынка «Заречный» (ул. Косарева, д. 50, с 8:30 до 11:30)
22 апреля
в районе рынка «Заречный» (ул. Косарева, д. 50, с 8:30 до 11:30)
24 апреля
с Куликовка (ул. Крупской, с 09:00 до15:00)
25 апреля
с. Грибоедово (ул. Советская, с 09:00 до15:00)
26 апреля
рп. Луховка (ул. Колхозная (ремзавод), с 09:00 до15:00)
29 апреля
в районе рынка «Заречный» (ул. Косарева, д. 50, с 8:30 до 11:30)
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