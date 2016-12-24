В Саранске опубликовали апрельский график работы мобильных пунктов вакцинации

В столице Молрдовии в апреле продолжат рабуту мобильные пункты вакцинации. Здесь все желающие привиться от коронавирусной инфекции могут это сделать при наличии паспорта, медицинского полиса и СНИЛС.

Как сообщается, мобильные прививочные бригады будут работать по следующему графику:

1 апреля

в районе рынка «Заречный» (ул. Косарева, д. 50, с 08:30 до 11:30)

8 апреля

в районе рынка «Заречный» (ул. Косарева, д. 50, с 8:30 до 11:30)

11 апреля

с. П. Тавла (ул. Школьная, д. 2А, Подлесно-Тавлинский ФАП, с 09:00 до15:00)

15 апреля

в районе рынка «Заречный» (ул. Косарева, д. 50, с 8:30 до 11:30)

22 апреля

в районе рынка «Заречный» (ул. Косарева, д. 50, с 8:30 до 11:30)

24 апреля

с Куликовка (ул. Крупской, с 09:00 до15:00)

25 апреля

с. Грибоедово (ул. Советская, с 09:00 до15:00)

26 апреля

рп. Луховка (ул. Колхозная (ремзавод), с 09:00 до15:00)

29 апреля

в районе рынка «Заречный» (ул. Косарева, д. 50, с 8:30 до 11:30)