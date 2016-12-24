В Саранске состоится концерт двух ансамблей

30 марта Мордовская государственная филармония приглашает зрителей на грандиозный концерт двух замечательных коллективов - ансамбля танца Сибири им. Годенко и ансамбля казачьей песни и пляски «Разгуляй» им. Балабана. Концертная программа объединит две культуры: мордовского казачества и уникальных традиций народов Сибири.

Самобытный ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко входит в число лучших танцевальных коллективов России в жанре народно-сценического танца. Коллектив представит зрителям яркие номера народного артиста СССР Михаила Годенко. Он создал неповторимый художественный стиль ансамбля. Широта хореографических сюит, массовость, искрометный темп, блестящие сюжеты, высокотехничные трюки, светлые лирические хороводы – это то, что создает у зрителя образ могучей Сибири.

Ансамбль «Разгуляй» представит сценические интерпретации мордовских, русских, казачьих песен и авторские сочинения. Выступление украсят вокально-хореографические композиции, хоровые номера, исполненные a capella, и элементы фланкировки.