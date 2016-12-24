В Саранске 30 марта откроется выставка «Красота живет повсюду, важно только верить в чудо»

30 марта в 15:00 в Музее мордовской народной культуры (ул. Советская, 19) состоится открытие выставки декоративно-прикладного творчества Любови Шапошниковой «Красота живет повсюду, важно только верить в чудо». В экспозиции представлено около 40 картин, выполненных в период с 2000 по 2022 год в технике вышивки крестом и алмазной мозаики. Выставка организована музеем совместно с Республиканским Домом народного творчества.

Молодая рукодельница родом из Ичалковского района Мордовии. Имея ограничения по здоровью, начала осваивать техники вышивки с раннего детства. Самую первую картину вышила, когда ей было около 10 лет. Овладев в совершенстве вышивальным искусством, сегодня Любовь Шапошникова создает сложные композиции на библейские темы, пейзажи, анималистические картины, натюрморты и даже портреты.