В Мордовии сотрудников и военнослужащих Росгвардии поздравили с профессиональным праздником

В день войск национальной гвардии Российской Федерации в административном здании Управлении Росгвардии по РМ состоялось торжественное мероприятие, посвященное 212-той годовщине войск правопорядка и 7-летию Росгвардии.

В праздничном собрании приняли участие депутат Государственной Думы РФ, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по РМ генерал-майор юстиции Олег Коробов, начальник регионального Управления Росгвардии полковник полиции Андрей Каринкин, представители органов государственной власти, личный состав ведомства, ветераны службы, а также члены семей погибших бойцов.

«У нас налажено четкое взаимодействие с войсками национальной гвардии Российской Федерации, и мы будем продолжать оказывать вам поддержку. Искренне горжусь профессионализмом, мужеством и отвагой, не раз проявленными сотрудниками и военнослужащими Росгвардии при выполнении служебно-боевых задач на благо нашей Родины!» - подчеркнул в поздравительной речи председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Начальник управления Росгвардии по Республике Мордовия отметил высокий уровень профессионализма личного состава регионального ведомства, а также выразил особые слова благодарности ветеранам - «настоящим хранителям и продолжателям славных традиций российского воинства, которые передают свой опыт молодому поколению. Благодарю весь личный состав за добросовестную службу, верность долгу, преданность делу. Желаю стойкости, выдержки, реализации намеченных планов и побед на благо нашей Родины!»

В продолжении торжества особо отличившиеся военнослужащие и сотрудники Росгвардии получили из рук председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева и начальника Управления Росгвардии по РМ Андрея Каринкина государственные награды и благодарственные письма.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.