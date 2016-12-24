Поздравление Главы Мордовии с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации

Уважаемые военнослужащие национальной гвардии Российской Федерации!



От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!



Вы всегда верны присяге и Отечеству, добросовестно выполняете свой священный долг перед Родиной. Бойцы Росгвардии надежно обеспечивают безопасность страны, находятся в авангарде борьбы с терроризмом и экстремизмом, самоотверженно стоят на страже прав и свободы граждан нашей страны.



Многие из вас отстаивали национальные интересы Отчизны в горячих точках. Сегодня, в это непростое время, защищаете южные рубежи России и оказываете большую помощь жителям новых регионов нашей страны. Крайне важно, что, несмотря на сложность ратного труда и военные будни, вы сохраняете главные ценности – доброту, милосердие и сострадание. Это отличает военнослужащих Российского государства от наших противников, оправдывающих нацизм. Спасибо вам за мужество, отвагу и силу духа!



Низкий поклон вашим близким людям, которые обеспечивают надежный тыл, молятся за вас и с нетерпением ждут вашего возвращения домой.



От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи и успехов!



Глава Республики Мордовия А. Здунов