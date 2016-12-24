Поздравление Главы Мордовии с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации

«Я увидел надежду в глазах детей»
Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра
Уважаемые военнослужащие национальной гвардии Российской Федерации!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы всегда верны присяге и Отечеству, добросовестно выполняете свой священный долг перед Родиной. Бойцы Росгвардии надежно обеспечивают безопасность страны, находятся в авангарде борьбы с терроризмом и экстремизмом, самоотверженно стоят на страже прав и свободы граждан нашей страны.
Многие из вас отстаивали национальные интересы Отчизны в горячих точках. Сегодня, в это непростое время, защищаете южные рубежи России и оказываете большую помощь жителям новых регионов нашей страны. Крайне важно, что, несмотря на сложность ратного труда и военные будни, вы сохраняете главные ценности – доброту, милосердие и сострадание. Это отличает военнослужащих Российского государства от наших противников, оправдывающих нацизм. Спасибо вам за мужество, отвагу и силу духа!
Низкий поклон вашим близким людям, которые обеспечивают надежный тыл, молятся за вас и с нетерпением ждут вашего возвращения домой.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи и успехов!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра
В рамках заседания экспертного клуба «Моя Мордовия» при Главе Республики Мордовия состоялось открытие второго сезона проекта
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
Глава Мордовии посетил в Душанбе совместную российско-таджикскую школу имени Юрия Гагарина
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в очередной сессии Совета депутатов городского округа Саранск