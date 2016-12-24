Культурные выходные в Саранске

День работника культуры отмечается в нашей стране ежегодно 25 марта. Этот профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия. Именно культура формирует самосознание человека и даже целых поколений, влияет на образование и эстетическое воспитание детей, мотивирует созидание и творческий потенциал. И благодаря работникам культуры, миллионы людей имеют возможность любоваться уникальными произведениями живописи, скульптуры и кинематографии, слушать хорошую музыку, восхищаться драматическим и танцевальным искусством.

В грядущие выходные многие культурные учреждения столицы Мордовии порадуют зрителей различными мероприятиями.

Краеведческий музей имени И.Д. Воронина

25 марта, 12:00 – сборная экскурсия, посвященная Дню работника культуры (бесплатно, по предварительной записи, до 25 человек)

Музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи

25 - 26 марта - Арт-проект Нату «Перерождение»

25 - 26 марта - Выставка Ирик Мусин и Лана Мусина-Медведева «Откровения»

25 - 26 марта - Выставка Ревин Вадим «Процесс»

Музей мордовской народной культуры

25 марта, 14:00 - Мастер-класс по росписи тарелки акрилом «Сновидения»

Музыкальный театр имени И. М. Яушева

25 марта, 17:00 - Концерт от солистов Молодежной оперной программы Большого театра России «От Рахманинова до Массне»

26 марта, 17:00 - Балет «Спящая красавица»

Мордовский национальный драматический театр

25 марта 17:00 - Спектакль «Гоголь. О любви / Рождественские истории»

Русский драматический театр

25 марта, 17:00 - Спектакль «Мастер и Маргарита»

Театр Актёра и Куклы «Крошка»

25 марта, 10:00 и 12:00 - Спектакль «Рожки да ножки»

26 марта, 10:00 и 12:00 - Спектакль «Крошечка-Хаврошечка и корова ее Буренушка»