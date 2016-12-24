Культурные выходные в Саранске

В Мордовии дан старт Году педагога и наставника
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
День работника культуры отмечается в нашей стране ежегодно 25 марта. Этот профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия. Именно культура формирует самосознание человека и даже целых поколений, влияет на образование и эстетическое воспитание детей, мотивирует созидание и творческий потенциал. И благодаря работникам культуры, миллионы людей имеют возможность любоваться уникальными произведениями живописи, скульптуры и кинематографии, слушать хорошую музыку, восхищаться драматическим и танцевальным искусством.
В грядущие выходные многие культурные учреждения столицы Мордовии порадуют зрителей различными мероприятиями.
Краеведческий музей имени И.Д. Воронина
25 марта, 12:00 – сборная экскурсия, посвященная Дню работника культуры (бесплатно, по предварительной записи, до 25 человек)
Музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи
25 - 26 марта - Арт-проект Нату «Перерождение»
25 - 26 марта - Выставка Ирик Мусин и Лана Мусина-Медведева «Откровения»
25 - 26 марта - Выставка Ревин Вадим «Процесс»
Музей мордовской народной культуры
25 марта, 14:00 - Мастер-класс по росписи тарелки акрилом «Сновидения»
Музыкальный театр имени И. М. Яушева
25 марта, 17:00 - Концерт от солистов Молодежной оперной программы Большого театра России «От Рахманинова до Массне»
26 марта, 17:00 - Балет «Спящая красавица»
Мордовский национальный драматический театр
25 марта 17:00 - Спектакль «Гоголь. О любви / Рождественские истории»
Русский драматический театр
25 марта, 17:00 - Спектакль «Мастер и Маргарита»
Театр Актёра и Куклы «Крошка»
25 марта, 10:00 и 12:00 - Спектакль «Рожки да ножки»
26 марта, 10:00 и 12:00 - Спектакль «Крошечка-Хаврошечка и корова ее Буренушка»
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В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
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