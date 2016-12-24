Екатерина Никитина и Анастасия Кулешова из сборной команды Мордовии стали бронзовыми призерами чемпионата России по лыжным гонкам

24 марта в Тюмени прошел очередной соревновательный день в рамках чемпионата России по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в эстафете.



По информации Минспорта РМ, среди женщин бронзовыми призерами гонки стали представительницы ПФО, в числе которых - Екатерина Никитина и Анастасия Кулешова. Девушки входят в состав спортивной сборной команды Мордовии.

Победу же одержала команда Тюменской области, второе место заняла команда Татарстан-1.