Екатерина Никитина и Анастасия Кулешова из сборной команды Мордовии стали бронзовыми призерами чемпионата России по лыжным гонкам

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24 марта в Тюмени прошел очередной соревновательный день в рамках чемпионата России по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в эстафете.
По информации Минспорта РМ, среди женщин бронзовыми призерами гонки стали представительницы ПФО, в числе которых - Екатерина Никитина и Анастасия Кулешова. Девушки входят в состав спортивной сборной команды Мордовии.
Победу же одержала команда Тюменской области, второе место заняла команда Татарстан-1.
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