Артём Здунов поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Люди, которые по-особому чувствуют жизнь, делают мир вокруг нас прекраснее - представителей творческих профессий чествовали 22 марта в Республиканском дворце культуры. Артисты, музыканты, художники, работники музеев и библиотек принимали поздравления с профессиональным праздником. Все они своим творчеством развивают культуру Мордовии, вносят вклад в сохранение национальных традиций.

В прошлом году в регионе по инициативе Артёма Здунова началась реализация государственной программы «Сохранение и развитие национальной культуры и государственных языков Республики Мордовия». Руководитель региона приехал в РДК, чтобы поздравить работников культуры и познакомиться с новыми творческими проектами. Многие из них запущены благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Например, в прошлом году в Темниковском районе состоялся I Всероссийский театральный фестиваль среди воспитанников Нахимовских военно-морских училищ, кадетских корпусов и классов «Гардемарины». Принято решение, что он станет регулярным.



Артём Здунов пообщался с самодеятельными артистами и профессиональными коллективами, мастерами народных промыслов и декоративно-прикладного творчества. На выставке можно было приобрести все, что душе угодно - глаза разбегались от многообразия и многоцветия изделий. Сувениры, домашняя утварь, одежда, украшения, аксессуары - мастера со всех районов республики продемонстрировали всю палитру своего творчества. Глава республики с большим интересом осмотрел выставку и даже приобрел несколько изделий у мастера из Рузаевского района.



Открывая торжественное собрание, Глава Мордовии поздравил всех работников культуры, поблагодарил за полную самоотдачу в профессии.



«Я всегда жду этот день - вы всегда находите чем удивлять. Удивили и затронули душу и сегодня, - сказал Артём Здунов. - В последнее время в республику приезжает много гостей - это хорошо с точки зрения экономики, узнаваемости региона. Но всегда мы знакомим приезжающих к нам людей с нашими культурными учреждениями».



Визитной карточкой региона стали национально-фольклорные праздники и фестивали, в их числе - «Шумбрат, Мордовия!», «Акша Келу», «Раськень Озкс», «Сабантуй» и другие. Благодаря национальному проекту «Культура» в республике открывают свои двери современные дома культуры, сельские клубы, детские школы искусств, модельные муниципальные библиотеки, кинозалы, виртуальные концертные залы.



За три года в рамках нацпроекта республике удалось привлечь в отрасль более 1,2 млрд. рублей.



Масштабные культурные мероприятия запланированы в Мордовии в 2023 году - Всероссийский форум угро-финских народов «Молодежь в этнокультурном пространстве» и Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе».



Важные проекты - художественные фильмы о Федоре Ушакове и Степане Эрьзе.



Глава Мордовии отдельно поблагодарил работников культуры за укрепление патриотизма и поддержку участников СВО - творческие коллективы республики уже не раз выезжали с концертами к нашим бойцам.



Артем Здунов пожелал работникам культуры успехов в творчестве на благо родной страны и республики и вручил государственные награды.



Представителей творческих профессий поздравил также митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.