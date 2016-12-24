В Доме Республики обсудили надежность энергосистемы Мордовии

21 марта в Доме Республики состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с генеральным директором ПАО «Россети Волга» Александром Гавриловым. Обсуждалась работа энергосистемы республики в период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок, вопросы проведения ремонтной кампании и реализации инвестиционной программы.



Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей республики в 2023 году будет направлено 347 млн рублей на техническое обслуживание и ремонт энергетической инфраструктуры, и около 500 млн рублей – на реализацию инвестиционной программы. В том числе это строительство линии электропередачи в Краснослободске для электроснабжения малоэтажной жилой застройки в рамках федерального проекта «Жилье», аналогичная работа в поселке Ромоданово для реализации проекта «Чистая вода», а также увеличение габаритов котельной в Саранске для строительства эстакады автомобильной дороги в рамках госпрограммы развития автодорог.



«Надежность энергоснабжения потребителей – наш приоритет. «Россети Волга» - социально ответственная компания, и мы осознаем, насколько работа энергетиков важна как для экономики, так и для всего населения Мордовии, - отметил генеральный директор компании Александр Гаврилов. - Уверен, что конструктивное сотрудничество с властью региона даст новый импульс к развитию энергосистемы».



В ходе рабочей поездки в Мордовию Александр Гаврилов побывал на ряде производственных площадок, в том числе по выпуску кабельной продукции. Кабельному производству Мордовии было предложено поучаствовать в поставке своей продукции для целей ПАО «Россети Волга».



Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул: «Очень важно, что вы посмотрели промышленные мощности, увидели, насколько производственники заинтересованы в сотрудничестве с крупными холдингами. Мордовия плодотворно сотрудничает с «Россетями». В прошлом году производители республики почти в три раза увеличили объемы поставок в ПАО «Россети». Надеемся, что эта работа продолжится и в текущем году».