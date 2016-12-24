В Саранске отключат светофоры на нескольких улицах и перекрестках

По информации Администрации города, 21 марта в связи с отключением электроэнергии фирмой «Ватт» временно будут отключены светофоры на нескольких улицах и перекрестках Саранска.

С 09:00 до 16:00



- на пересечении проспекта 70 лет Октября с ул. Севастопольской

- ул. Севастопольская, в районе МОУ «Средняя школа № 40»

- ул. Севастопольская, в районе магазина «Газтехника»



- С 10:00 до 15:00



- ул. Полежаева, в районе автовокзала «Саранск»

- перекресток Юго-Западного шоссе– Ключаревского шоссе.