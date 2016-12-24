В Саранске отключат светофоры на нескольких улицах и перекрестках

В Мордовии вновь стартовал проект «Наставничество»
В рамках заседания экспертного клуба «Моя Мордовия» при Главе Республики Мордовия состоялось открытие второго сезона проекта
По информации Администрации города, 21 марта в связи с отключением электроэнергии фирмой «Ватт» временно будут отключены светофоры на нескольких улицах и перекрестках Саранска.
С 09:00 до 16:00
- на пересечении проспекта 70 лет Октября с ул. Севастопольской
- ул. Севастопольская, в районе МОУ «Средняя школа № 40»
- ул. Севастопольская, в районе магазина «Газтехника»
- С 10:00 до 15:00
- ул. Полежаева, в районе автовокзала «Саранск»
- перекресток Юго-Западного шоссе– Ключаревского шоссе.
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В рамках заседания экспертного клуба «Моя Мордовия» при Главе Республики Мордовия состоялось открытие второго сезона проекта
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