В Саранске отключат светофоры на нескольких улицах и перекрестках

Наш город

По информации Администрации города, 21 марта в связи с отключением электроэнергии фирмой «Ватт» временно будут отключены светофоры на нескольких улицах и перекрестках Саранска.

С 09:00 до 16:00

- на пересечении проспекта 70 лет Октября с ул. Севастопольской
- ул. Севастопольская, в районе МОУ «Средняя школа № 40»
- ул. Севастопольская, в районе магазина «Газтехника»

- С 10:00 до 15:00

- ул. Полежаева, в районе автовокзала «Саранск»
- перекресток Юго-Западного шоссе– Ключаревского шоссе.

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