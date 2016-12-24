В столице Мордовии появится новый автобусный маршрут, который соединит Октябрьский и Пролетарский районы города

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Новый маршрут позволит решить проблемы с большой загрузкой транспорта и длительным ожиданием в микрорайоне «Юбилейный».
Напомним, Глава Мордовии Артём Здунов неоднократно поручал ведомствам заняться вопросами доступности и удобства общественного транспорта в Саранске.
«Работы впереди немало, но часть проблем уже решается. Так, жители микрорайона «Юбилейный» жаловались, что утром им бывает проблематично уехать - транспорт забит, а следующий приходится ждать долго. В ноябре прошлого года началась работа над новым автобусным маршрутом. Его проект уже готов. Настало время обследования», - отметил заместитель директора муниципального предприятия г.о. Саранск «Горэлектротранс» Алексей Барабанов.
Автобус будет выезжать из села Горяйновка в сторону «Юбилейного». Остановится у школы №17 и строящегося микрорайона, затем проедет по всем ключевым точкам Химмаша: по Волгоградской поднимется до Косарева, а затем по Северо-Восточному шоссе направится на Светотехстрой. Конечной точкой станет ЖК «Ветеран». Там автобус развернется и поедет по обратному пути. Маршрут составлен так, чтобы жители города могли добраться до всех важных объектов.
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