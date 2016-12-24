В Саранске выбрали «Учителя года - 2023»

Во Дворце культуры городского округа Саранск состоялось подведение итогов муниципального этапа конкурса «Учитель года - 2023» . В конкурсе участвовали 42 педагога. Десять из них, набравшие наибольшее количество баллов, проводили конкурсные «Уроки» и «Классные часы».

По информации городской Администрации, в супер-финал вышли пятеро педагогов - Евгений Литяйкин (учитель английского языка, «Средняя общеобразовательная школа №9», Юрий Попандопуло (учитель физической культуры, «Центр образования Тавла - Средняя общеобразовательная школа №17»), Олеся Фокина (учитель физики, «Средняя общеобразовательная школа №27»), Татьяна Родькина (учитель биологии, «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №39»), Любовь Зайчикова (учитель английского языка, «Средняя общеобразовательная школа №41»).



Все лауреаты получили дипломы, денежные премии и подарочные сертификаты.



Победителем был назван учитель английского языка «Средней общеобразовательной школы №9» Евгений Литяйкин. Он будет представлять Саранск на республиканском конкурсе «Учитель года - 2023».



