Дмитрий Поздняков провел совещание по паводковой ситуации в Мордовии

17 марта премьер-министр Дмитрий Поздняков по поручению Главы Мордовии Артёма Здунова провел оперативное совещание с членами регионального Правительства и главами районов, на котором, в том числе обсуждалась паводковая ситуация в регионе.

Начальник Главного управления МЧС России по Мордовии Сергей Репин доложил, что на данный момент паводком подтоплено более 200 приусадебных участков в городском округе Саранск, 10 низководных мостов и участок дороги в Ромодановском районе.

«Половодье на реках развивается неравномерно. На реках Мокша, Алатырь, Явас и Исса подъем уровня воды за прошедшие сутки составляет от 5 до 51 сантиметра, на реках Штырма, Инсар, Сивинь фиксируется спад уровня воды от 5 до 14 см», – сообщил Сергей Репин.

16 марта из-за сброса воды с Сурского гидроузла прогнозировалась возможность подтопления приусадебных участков в районном центре Большие Березники. Администрация муниципалитета совместно с Главным управлением МЧС России по РМ оперативно провела подготовительные мероприятия, которые включали оповещение населения, заготовку инертных материалов, приведение в готовность пунктов временного размещения, подготовку автобусов для возможной эвакуации людей. Был организован мониторинг ситуации с воздуха, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по РМ была направлена в Большеберезниковский район.

Уровень воды не достиг критической отметки в 4,5 метра. Ситуация находится под постоянным контролем. Сейчас уровень воды в реке Сура составляет 4 метра.

Дмитрий Поздняков поручил руководителям районов продолжить мониторинг ситуации и соблюдать режим повышенной готовности в связи с весенним половодьем.

«Обстановка с паводком остается непростой. К вам поступает оперативная информация, поэтому прошу по прогнозам и ожидаемым рискам заранее отрабатывать ситуацию, как это сделали в Большеберезниковском районе», – подчеркнул председатель Правительства РМ.