Подписан Указ о назначении Дмитрия Позднякова Председателем Правительства Республики Мордовия

Глава Мордовии Артём Здунов подписал Указ о назначении с 24 января Дмитрия Позднякова на должность Председателя Правительства Республики Мордовия. Накануне кандидатура Дмитрия Александровича, предложенная Главой республики, была поддержана депутатами Госсобрания.



Дмитрий Александрович Поздняков родился в 1980 году селе Семилей Кочкуровского района Мордовии. В 2003 году окончил юридический факультет МГУ им. Н.П. Огарёва. Свою трудовую деятельность начал в ОАО «Агрофирма «Норов». С 2004 по 2006 год возглавлял это агропромышленное предприятие. После этого работал первым заместителем главы – начальником управления сельского хозяйства, а затем главой администрации Кочкуровского района. В 2008 году Дмитрий Поздняков вновь вернулся в ОАО «Агрофирма «Норов», где с 2018 года занимал должность генерального директора.



Дмитрий Александрович - участник проекта «Наставничество», инициатором которого стал экспертный клуб «Моя Мордовия».