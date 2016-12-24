Глава Мордовии оценил работу Центра молодежной политики и туризма Рузаевки

23 января в рамках рабочей поездки в Рузаевский район Глава Мордовии Артём Здунов приехал в Центр молодежной политики и туризма. Здесь он осмотрел кинотеатр «Искра», где сейчас работает два кинозала на 50 мест каждый. Кинотеатра был восстановлен в 2004 году благодаря грантовой поддержке российского Фонда кино. В год его посещают около 20 тысяч рузаевцев.

Руководителю региона представили проект развития учреждения. Он предполагает создание большого зала на 150 мест, а также трансформацию одного из малых залов в экстремальный центр со скалодромом и батутным залом. Все это позволит сделать «Искру» точкой притяжения для местных жителей.

В Центре гражданских инициатив Глава Мордовии осмотрел Ресурсный центр добровольчества. Здесь волонтеры ведут сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Руководитель волонтерского отряда «Молодежь Рузаевки» Кирилл Егунов рассказал, что люди со всего города приносят сюда продукты, одежду, обувь и другие необходимые вещи. Уже три партии гуманитарного груза были отправлены в зону СВО. Волонтеры центра, а их около 160 человек, оказывают помощь семьям военных, сюда же стекаются письма поддержки для солдат.

В центре молодежного инновационного творчества состоялась презентация работы проектов «Точка Роста» и «Школа Инженеров», поддержанных Фондом президентских грантов. Его работа направлена на профессиональную ориентацию молодежи Рузаевки – особое внимание уделяется профессиям, необходимым местным промышленным предприятиям.

Здесь же разместились и центр гражданско-патриотического воспитания, юнармейский класс, интерактивный тир. Центр снабжен всем необходимым для проведения занятий начальной военной подготовки, сдачи норм ГТО и проведения поисковых экспедиций.

В интерактивном музее «Народная память и слава Рузаевки» созданы залы, рассказывающие о жизни довоенной Рузаевки, деятельности эвакуационного госпиталя в годы Великой Отечественной войны, воинских формирований. Овации гостей заслуженно собрал мини-спектакль из жизни молодежи военных лет «Территория истории».

«Шикарно! – поделился впечатлениями Артём Здунов. – Смотришь и веришь тому, что происходит здесь и сейчас. Место отличное, в нем есть душа».