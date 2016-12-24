Региональный политсовет поддержал кандидатуру Дмитрия Позднякова на пост Председателя Правительства РМ

Вопрос о поддержке кандидатуры Дмитрия Позднякова на должность Председателя Правительства Мордовии стал основным в повестке дня заседания политсовета регионального отделения партии «Единая Россия».

Представляя кандидатуру 42-летнего уроженца Кочкуровского района, генерального директора «Агрофирмы «Норов», Глава Мордовии, секретарь регионального отделения партии Артём Здунов отметил, что в течение последних лет существенно усилена управленческая команда региона.

«Лично для меня принципиально важным является предложение кандидатуры, которая имеет большой опыт работы в республике, в производственной сфере, сельском хозяйстве, взаимодействии с людьми. Это - энергичный, молодой хозяйственник, человек от земли. Сейчас это крайне важно, так как существует много вопросов, требующих скорейшего эффективного вмешательства. Это та работа, которая необходима людям», - подчеркнул Артём Здунов.

Одна из первоочередных задач, озвученных Главой республики - работа по запросам жителей, по обращениям граждан. Партия тоже не должна оставаться в стороне от проблем, возникающих у людей, которые они озвучивают публично. Кроме того, Артём Здунов обратил внимание на усиление партийного строительства и взаимодействия с молодежью.

В своем выступлении Дмитрий Поздняков поблагодарил Главу Мордовии за оказанное доверие и выразил понимание той меры ответственности, которая будет возложена на него на посту Председателя Правительства. Особо он отметил важность четкой, скоординированной работы в условиях проведения СВО.

Дмитрий Поздняков сказал, что в основе деятельности кабинета министров будут задачи, поставленные в Послании Главы Мордовии Государственному Собранию РМ. Это - работа по оздоровлению финансового сектора, увеличению собственных доходов бюджета, инвентаризации имущества, реализации программ социально- экономического развития региона, повышению инвестиционной привлекательности республики, решение социальных вопросов, повышение благосостояния и степени комфортности проживания населения Мордовии.

Кандидатура Дмитрия Позднякова была поддержана членами регионального политсовета «Единой России» единогласно.