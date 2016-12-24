В Доме Республики обсудили план мероприятий по реализации Послания Главы Мордовии

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Артём Здунов 20 января провел совещание по реализации Послания Главы Мордовии Государственному Собранию. Напомним, этот программный документ был озвучен руководителем республики в ноябре прошлого года, в нем обозначены задачи развития региона на 2023 год.

Артём Здунов подчеркнул: хотя год только начался, уже сейчас у каждого министерства должен быть четкий план действий - как и в какие сроки будут реализованы все мероприятия. «Послание Государственному Собранию тщательно готовилось, в нем нет мелочей. Если по каким-то пунктам есть проблемы, важно озвучить их сейчас, чтобы в дальнейшем у нас не было срыва сроков по исполнению. А сроки есть всегда, в том числе по подготовке ПСД, экспертизе. Поэтому необходимо максимально предметно рассмотреть план мероприятий по всем отраслям, распределить, на что сделать упор», - сказал Глава региона.

Руководители всех министерств доложили о приоритетных направлениях, о взаимодействии с федеральными структурами по исполнению мероприятий Послания. Вопросы, требующие дополнительной проработки, будут взяты на особый контроль. 

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