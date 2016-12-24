В Доме Республики обсудили план мероприятий по реализации Послания Главы Мордовии

Артём Здунов 20 января провел совещание по реализации Послания Главы Мордовии Государственному Собранию. Напомним, этот программный документ был озвучен руководителем республики в ноябре прошлого года, в нем обозначены задачи развития региона на 2023 год.

Артём Здунов подчеркнул: хотя год только начался, уже сейчас у каждого министерства должен быть четкий план действий - как и в какие сроки будут реализованы все мероприятия. «Послание Государственному Собранию тщательно готовилось, в нем нет мелочей. Если по каким-то пунктам есть проблемы, важно озвучить их сейчас, чтобы в дальнейшем у нас не было срыва сроков по исполнению. А сроки есть всегда, в том числе по подготовке ПСД, экспертизе. Поэтому необходимо максимально предметно рассмотреть план мероприятий по всем отраслям, распределить, на что сделать упор», - сказал Глава региона.

Руководители всех министерств доложили о приоритетных направлениях, о взаимодействии с федеральными структурами по исполнению мероприятий Послания. Вопросы, требующие дополнительной проработки, будут взяты на особый контроль.