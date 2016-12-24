Артём Здунов и Андрей Вагнер обсудили развитие системы теплоснабжения Саранска

19 января в Доме Республики состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с генеральным директором ПАО «Т Плюс» Андреем Вагнером. Обсуждалось сотрудничество в сфере развития системы теплоснабжения Саранска.

В рамках реализации соглашения с ПАО «Т Плюс» об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Саранск в 2022 году проведено 60 мероприятий по модернизации системы теплоснабжения города общей стоимостью 380 млн рублей. На текущий год запланировано проведение 36 мероприятий общей стоимостью 843 млн рублей, что в 3,5 раза превысит объемы ранее направляемых на обновление теплосетевого комплекса инвестиций.

«Мы четко понимает, что совместные инвестиционные программы, которые реализуются в Мордовии и объемы которых постоянно увеличиваются, нам нужны, мы будем бороться за это финансирование. Я всех настраиваю на эту работу, вы наш надежный партнер», - сказал Артём Здунов.

Глава Мордовии обозначил первоочередные совместные с «Т Плюс» планы по развитию на территории Саранска новой жилищной застройки, где будут сконцентрированы основные инвестиции компании. Кроме того, будет продолжена застройка микрорайона в северо-восточной части города – здесь предусмотрено строительство насосной станции и реконструкция 12 ЦТП для теплоснабжения квартала. В числе крупнейших проектов также – замена сетей отопления в поселке ТЭЦ-2, возведение теплотрасс для подключения новостроек в районе р. Тавла.

«Сегодня мы не только инвестируем средства в модернизацию своих активов, но также стремимся сделать производство и транспортировку тепловой энергии максимально технологичными. Комплексное обновление и внедрение современных технологий позволят компании достигнуть высочайшего качества услуг для жителей Саранска уже в ближайшие годы», - отметил генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер.

Было отмечено, что тесное сотрудничество и участие в госпрограммах должно быть налажено с Фондом развития территорий. Речь также шла о вопросах тарифного регулирования и повышения платежной дисциплины.