По реализации национальных проектов Мордовия в числе лучших

Под председательством заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина 18 января состоялось заседание президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. В режиме видеоконференции в ее работе принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.



«Мы завершили 2022 год с показателями стабильного роста – по основным направлениям были побиты рекорды 2021 года. Президент страны высоко оценил результаты работы строительной отрасли в 2022 году. Благодаря слаженной системной работе и поддержке руководства страны, нам удается максимально эффективно реализовывать ключевые программы – это и жилищное строительство, и модернизация инфраструктуры, и рост объемов дорожного строительства. За год было ведено 101,5 млн кв. м жилья. Рекордный показатель по дорогам: уложили 173 млн кв. м дорожного покрытия – всего отремонтировали 30 тыс. км дорог, построили и реконструировали 1 600 км. Я благодарю регионы за эту работу», – заявил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.



На совещании были подведены итоги реализации национальных проектов в сфере строительства жилья и социальных объектов, развития дорожной и коммунальной инфраструктуры в 2022 году. Результаты работы регионов определялись по принципу «светофора»: в зеленой зоне – лидеры, превышающие среднероссийский показатель; желтой – средняя группа и красной – отстающие.



Из 17 программ, которые реализуются в Мордовии в рамках нацпроектов, 13 находятся в зеленой зоне, четыре – в желтой.

«В 2022 году в Мордовии отремонтирован 341 км автомобильных дорог регионального и местного значения, из них 226 км - по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В целом, на развитие транспортной инфраструктуры в прошлом году направлена беспрецедентная сумма: около 10 млрд рублей», - отметил Глава Мордовии Артём Здунов.



В регионе полностью ликвидирована проблема обманутых дольщиков. Строительство всех жилых домов перешло на использование эскроу-счетов. Глава Мордовии в Послании Государственному собранию поставил задачу в 2023 году досрочно завершить программу по переселению из аварийного жилья. Жилищные условия должны улучшить 2 900 человек.



В текущем году в рамках национальных проектов продолжится модернизация жилищно-коммунальной, дорожной инфраструктуры и благоустройство общественных территорий, как в Саранске, так и районах Мордовии.



Артём Здунов неоднократно подчеркивал, что при реализации национальных проектов на первом месте всегда должно быть качество выполняемых работ, а проекты по благоустройству общественных и дворовых территорий максимально учитывать мнение жителей. Руководители профильных министерств и муниципалитетов республики эти вопросы должны держать на постоянном контроле.





