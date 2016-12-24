Администрация Саранска поделилась фото оборудованной в городе купели

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Как в очередной раз сообщается, в этом году в столице Мордовии оборудовано 7 мест для Крещенских купаний.

Ленинский район:
- водоем у стадиона «Старт» ул.Московская ,12
- водоем «Зеленая роща»

Пролетарский район:
- водоем «Лесное озеро»

Октябрьский район:
- водоем в районе ресторана «Огни Саранска»
- с. Куликовка, святой источник, освящен во имя иконы Казанской Божьей Матери
- с. Макаровка, пруд в районе монастыря Иоанна Богословского
- д. Полянки, святой источник Апостолов Петра и Павла

На всех вышеперечисленных площадках организовано дежурство инспекторов ГИМС МЧС России, спасателей, полиции и медиков.

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