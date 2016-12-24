Администрация Саранска поделилась фото оборудованной в городе купели

Как в очередной раз сообщается, в этом году в столице Мордовии оборудовано 7 мест для Крещенских купаний.



Ленинский район:

- водоем у стадиона «Старт» ул.Московская ,12

- водоем «Зеленая роща»

Пролетарский район:

- водоем «Лесное озеро»

Октябрьский район:

- водоем в районе ресторана «Огни Саранска»

- с. Куликовка, святой источник, освящен во имя иконы Казанской Божьей Матери

- с. Макаровка, пруд в районе монастыря Иоанна Богословского

- д. Полянки, святой источник Апостолов Петра и Павла



На всех вышеперечисленных площадках организовано дежурство инспекторов ГИМС МЧС России, спасателей, полиции и медиков.