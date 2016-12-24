Мэрия Саранска решила не демонтировать новогодние качели на Советской площади

Развитие аграрного сектора
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По информации Администрации города, жители республиканской столицы через социальные сети обратились к городским властям с просьбой не убирать установленные к новогодним праздникам навесные качели на Советской площади.
В результате, мэрией было принято решение поддержать предложение горожан и не демонтировать качели. Как отмечается, «отрадно, что впервые установленные качели на Советской площади понравились и взрослым, и детям».
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