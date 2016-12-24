В Саранске 18 января временно отключат светофоры на трех участках дорог

По сообщению городской Администрации, в связи с отключением электроэнергии ТФ «Ватт» 18 января в Саранске временно будут отключены светофоры на трех участках дорог:



с 11:00 до 11:30 - ул. Московская, 18



с 10:00 до 15:00 - пересечение ул. Васенко – ул. Пролетарская



с 10:00 до 15:00 - ул. Васенко, 6