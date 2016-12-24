В Саранске стартует фестиваль-конкурс лучших театральных постановок минувшего года

С 21 января в столице Мордовии стартует фестиваль-конкурс лучших театральных постановок – номинантов премии Главы Республики Мордовия в области театрального искусства за 2022 год «Театральная неделя». В этом году фестиваль проводится в девятый раз. В нем принимают участие премьерные спектакли, поставленные в 2022 году.



По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, в нынешнюю программу вошли 6 спектаклей театров республики. C 21 января по 12 февраля Экспертный совет определит победителей в номинациях:

«Лучшая работа режиссера»

«Лучшая мужская роль»

«Лучшая женская роль»

«Лучшая балетная партия»

«Лучшая вокальная партия»

«Лучшая роль второго плана»

«Успешный дебют в спектакле»

«Лучший художественный образ в кукольном спектакле»

«Лучшее музыкальное оформление спектакля»

«Лучшая работа художника-постановщика»

Зрители Мордовии также смогут отдать свой голос за лучшую премьеру прошедшего театрального сезона. Голосование стартует с 21 января.

Все билеты доступны по «Пушкинской карте»/