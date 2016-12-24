В Саранске стартует фестиваль-конкурс лучших театральных постановок минувшего года

«Елка желаний»
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С 21 января в столице Мордовии стартует фестиваль-конкурс лучших театральных постановок – номинантов премии Главы Республики Мордовия в области театрального искусства за 2022 год «Театральная неделя». В этом году фестиваль проводится в девятый раз. В нем принимают участие премьерные спектакли, поставленные в 2022 году.
По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, в нынешнюю программу вошли 6 спектаклей театров республики. C 21 января по 12 февраля Экспертный совет определит победителей в номинациях:
«Лучшая работа режиссера»
«Лучшая мужская роль»
«Лучшая женская роль»
«Лучшая балетная партия»
«Лучшая вокальная партия»
«Лучшая роль второго плана»
«Успешный дебют в спектакле»
«Лучший художественный образ в кукольном спектакле»
«Лучшее музыкальное оформление спектакля»
«Лучшая работа художника-постановщика»
Зрители Мордовии также смогут отдать свой голос за лучшую премьеру прошедшего театрального сезона. Голосование стартует с 21 января.
Все билеты доступны по «Пушкинской карте»/
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