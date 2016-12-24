На Крещение в Саранске будут организовано 7 мест для купаний

Наш город

По информации городской Администрации, на Крещение в Саранске будут организовано 7 мест для купаний. Муниципальные предприятия расчищают площадки на водоемах и подходы к ним.

На площадках будут оборудованы настил, безопасные спуски к воде, места для переодевания. Здесь же можно будет угоститься горячим чаем.

Ленинский район  
- водоем у стадиона «Старт» ул.Московская ,12
- водоем «Зеленая роща»

Пролетарский район
- водоем «Лесное озеро»

Октябрьский район
- водоем в районе ресторана «Огни Саранска»
- с. Куликовка, святой источник, освящен во имя иконы Казанской Божьей Матери
- с. Макаровка, пруд в районе монастыря Иоанна Богословского
- д. Полянки, святой источник Апостолов Петра и Павла

Но вышеперечисленных площадках будет организовано дежурство инспекторов ГИМС МЧС России, спасателей, полиции и медиков.

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