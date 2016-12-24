По информации городской Администрации, на Крещение в Саранске будут организовано 7 мест для купаний. Муниципальные предприятия расчищают площадки на водоемах и подходы к ним.



На площадках будут оборудованы настил, безопасные спуски к воде, места для переодевания. Здесь же можно будет угоститься горячим чаем.

Ленинский район

- водоем у стадиона «Старт» ул.Московская ,12

- водоем «Зеленая роща»



Пролетарский район

- водоем «Лесное озеро»



Октябрьский район

- водоем в районе ресторана «Огни Саранска»

- с. Куликовка, святой источник, освящен во имя иконы Казанской Божьей Матери

- с. Макаровка, пруд в районе монастыря Иоанна Богословского

- д. Полянки, святой источник Апостолов Петра и Павла



Но вышеперечисленных площадках будет организовано дежурство инспекторов ГИМС МЧС России, спасателей, полиции и медиков.