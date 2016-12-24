Молодежный парламент и Молодежное правительство Мордовии предложили свои инициативы для развития республики

Деятельность в сфере молодежной политики обсудили в Доме Республики 13 января на встрече с членами Молодежного парламента и Молодежного правительства. Глава Мордовии Артём Здунов пообщался с активистами республики и поддержал лучшие инициативы, направленные на вовлечение молодых людей в управление регионом.

Руководитель республики отметил, что одним из ключевых мероприятий 2022 года стало заседание Госсовета по развитию молодежной политики под председательством Президента России Владимира Путина. Мордовия приняла в нем активное участие, многие инициативы республики были поддержаны. В стране создана новая молодежная организация «Движение Первых», региональный совет по взаимодействию с которой возглавил Глава Мордовии.

Вместе с тем уже сейчас в регионе ведется большая работа в этой сфере. В минувшем году региональный Молодежный парламент был наделен правом законодательной инициативы, уже в конце года на рассмотрение Госсобрания внесен первый законопроект – он касается патриотического и духовно-нравственного воспитания. Соглашения о сотрудничестве подписаны между Мордовской митрополией и органами исполнительной власти в сфере культуры, образования и молодежной политики.

«В Мордовии большая плеяда молодежных организаций, но замыкать всю политику на Госкомитете по делам молодежи – близорукость. Каждое ведомство и министерство должно заниматься этим направлением на своем уровне, будь то промышленность, образование или занятость», - отметил Артём Здунов.

Глава Мордовии обозначил направления, которым предстоит уделять особое внимание. Это поддержка молодых людей в профориентации и построении карьеры, популяризация военной службы и начальная военная подготовка, включение молодежи в решение стоящих технологических вызовов, экспортные переориентации, обеспечение качества подготовки специалистов по работе с молодежью.

Артём Здунов также поблагодарил молодежное сообщество за поддержку Нижнего Новгорода в голосовании на звание Молодежной столицы России. Он подчеркнул, что это победа всего Приволжского федерального округа, Мордовия будет тесно взаимодействовать с соседним регионом.

Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин подчеркнул важность участия молодежи в политической деятельности и отметил, что многие представители республики, начинавшие в юные годы свою политическую карьеру, сейчас занимают весомые позиции на федеральном уровне.

О деятельности Молодежного парламента Мордовии и важных законодательных инициативах, которые уже воплотились в жизнь, рассказал наставник Молодежного парламента РМ Владислав Авраменко. Среди них – запрет на продажу энергетиков, сейчас эту поправку в законодательство рассматривают на федеральном уровне.

Член Молодежного парламента РМ, директор саранской школы № 39 Сергей Терешкин рассказал о работе парламента с участниками специальной военной операции и членами их семей, отметив, что молодежь необходимо объединять общим делом. Он также вышел с инициативой о принятии закона об увековечивании памяти героев Мордовии. Глава республики поддержал это начинание и поблагодарил молодежные организации региона за поддержку участников СВО и их семей: проведение сбора гуманитарной помощи, донорские и благотворительные акции. «В этом году градус ответственности в этом направлении снижать мы не будем», - подчеркнул Артём Здунов.

Значимое предложение в сфере социализации трудных подростков и трудоустройства молодежи внес член Молодежного парламента, командир регионального отделения Российских студенческих отрядов Владислав Дубков. Оно касалось закрепления за подростками наставников с промышленных предприятий республики, а также упрощения процедуры приема на работу молодых людей.

«Это очень четкая задача для молодежного правительства, которую только предстоит выполнить, - отметил Артём Здунов. – Должно созреть системное решение по этим вопросам. Многим нашим предприятиям требуются специалисты, это и «Биохимик», и «Рузхиммаш». Мы должны заинтересовывать нужными профессиями даже не подростков, а детей».

Это направление было поддержано и министром промышленности, науки и новых технологий Молодежного правительства РМ Алиной Таратыновой. Она отметила важность взаимодействия в профориентации молодежи в связке «школа-вуз-предприятие». По этому принципу уже работают «Биохимик» и завод «Оптиковолоконные системы».

Артём Здунов также поддержал инициативы по созданию молодежного направления в работе Мордовского землячества, проведению форума политической молодежи, внедрению мер поддержки для работающей молодежи и организации площадки для взаимодействия педагогического сообщества по вопросам воспитания подрастающего поколения. «Учителя – это герои, они – идеологический фронт нашей работы», - отметил руководитель республики.

Было также принято решение о создании интернет-ресурса, который бы стал агрегатором возможностей и обратной связи для молодежи республики по различным жизненным ситуациям. Завершая разговор, Артём Здунов подчеркнул, что такие встречи должны стать регулярными, они помогут выстроить четкий план действий в сфере молодежной политики региона.