Артём Здунов: «Контроль за ценообразованием на социально значимых товарных рынках имеет приоритетное значение»

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В Мордовии открылось высокотехнологичное фармацевтическое производство
Глава Мордовии Артём Здунов 12 января провел рабочую встречу с руководителем УФАС Мордовии Еленой Лапицкой. Обсуждались итоги работы ведомства в прошлом году и задачи на предстоящий период.
Глава республики отметил, что приоритетной задачей в настоящее время является контроль за ценообразованием на социально значимых товарных рынках.
По словам руководителя регионального УФАС, в минувшем году в антимонопольный орган поступило много обращений от жителей республики по поводу дефицита некоторых товаров. Рост цен на них был связан, в основном, с ажиотажным спросом. В мае обстановка стабилизировалась.
Артём Здунов подчеркнул, что мониторинг цен нужно вести с особым вниманием, в том числе отслеживать ситуацию в сфере ЖКХ в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги.
Также в ходе рабочей встречи обсуждались вопросы развития конкуренции на территории региона - это важное условие для роста экономики и улучшения инвестиционного климата.
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В Мордовии открылось высокотехнологичное фармацевтическое производство
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