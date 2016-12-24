Артём Здунов: «Контроль за ценообразованием на социально значимых товарных рынках имеет приоритетное значение»

Глава Мордовии Артём Здунов 12 января провел рабочую встречу с руководителем УФАС Мордовии Еленой Лапицкой. Обсуждались итоги работы ведомства в прошлом году и задачи на предстоящий период.

Глава республики отметил, что приоритетной задачей в настоящее время является контроль за ценообразованием на социально значимых товарных рынках.

По словам руководителя регионального УФАС, в минувшем году в антимонопольный орган поступило много обращений от жителей республики по поводу дефицита некоторых товаров. Рост цен на них был связан, в основном, с ажиотажным спросом. В мае обстановка стабилизировалась.

Артём Здунов подчеркнул, что мониторинг цен нужно вести с особым вниманием, в том числе отслеживать ситуацию в сфере ЖКХ в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги.

Также в ходе рабочей встречи обсуждались вопросы развития конкуренции на территории региона - это важное условие для роста экономики и улучшения инвестиционного климата.