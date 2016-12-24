Саранск получил новые автобусы

35 новеньких ПАЗов среднего класса пополнят парк муниципального предприятия Саранска «Горэлектротранс». 12 января на площади Победы состоялась церемония передачи ключей от автобусов руководству столицы Мордовии.

«Обновление парка общественного транспорта городского округа стало возможным благодаря решению Президента России. 35 автобусов позволят улучшить работу 13 автобусных маршрутов Саранска и повысить регулярность движения общественного транспорта», - сказал Артём Здунов.

Благодаря поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина принята индивидуальная программа социально-экономического развития республики, из резервного фонда Правительства выделено 335 млн рублей на обновление подвижного состава. Вместимость новых автобусов – до 60 человек, они соответствуют всем требованиям безопасности, подходят для передвижения маломобильных групп населения. Техника оснащена необходимым оборудованием для оплаты проезда, видеонаблюдением, системами «ГЛОНАСС» и оповещения пассажиров.

Автобусы работают на метане – компримированном природном газе, что в условиях оптимизации расходов муниципального предприятия поможет снизить затраты. Кроме того, такое топливо более безопасно с точки зрения экологии.

Артём Здунов передал ключи от автобусов мэру Саранска Игорю Асабину, который поблагодарил Главу республики за оказанную городу поддержку. «Автобусный парк не обновлялся в Саранске с 2016 года. Эти автобусы соответствуют всем современным требованиям, они помогут уменьшить интервал движения общественного транспорта и время ожидания его горожанами», - подчеркнул глава городского округа.

Новая техника будет направлена на все 13 маршрутов «Горэлектротранса» в зависимости от потребности и пассажиропотока. На некоторых маршрутах с низким количеством пассажиров автобусы большой вместимости будут заменены на поступившие ПАЗы.

После вручения ключей Глава Мордовии Артём Здунов осмотрел новую технику, ее оснащение. До 20 января автобусы будут официально зарегистрированы, после чего выйдут на городские маршруты.